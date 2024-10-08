Центрбек Аталанты получил повреждение и выбыл на несколько недель

Центральный защитник "Аталанты" Одилон Коссуну, выступающий за клуб на правах аренды из "Байера", получил повреждение мышц бедра и выбыл из строя минимум на три недели.

Как сообщает Sky Sport Italia, игрок травмировался во время матча против "Болоньи" (1:1). Медицинские обследования подтвердили растяжение мышц правого бицепса бедра первой степени.

Одилон в текущем сезоне сыграл 3 матча - 236 минут.