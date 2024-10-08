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Центрбек Аталанты получил повреждение и выбыл на несколько недель

Италия
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Футболист сегодня, 8 октября, прошел медицинское обследование

Центрбек Аталанты получил повреждение и выбыл на несколько недель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Аталанты" Одилон Коссуну, выступающий за клуб на правах аренды из "Байера", получил повреждение мышц бедра и выбыл из строя минимум на три недели.

Как сообщает Sky Sport Italia, игрок травмировался во время матча против "Болоньи" (1:1). Медицинские обследования подтвердили растяжение мышц правого бицепса бедра первой степени.

Одилон в текущем сезоне сыграл 3 матча - 236 минут.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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