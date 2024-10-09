Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Интера Франческо Тольдо о Маркусе Тюраме: Он мне очень нравится, в том числе из-за того, как выполняет свои обязанности
Француз приносит немалую пользу своей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Маркус Тюрам год назад присоединился к "Интеру" свободным агентом. Француз сразу начал демонстрировать хорошую игру в команде и помог "нерадзурри" выиграть Серию А и Суперкубок Италии в прошлом сезоне. Легенда "змей" Франческо Тольдо находится в восторге от игры 27-летнего форварда.
"Он мне очень нравится, в том числе из-за того, как он выполняет свои обязанности. Он парень, в котором можно увидеть счастье от игры в футбол, с правильным празднованием. Есть большая вероятность, что он забьет три гола за игру: он быстрый, он хорошо играет головой и он... улыбается. Он из тех игроков, которые нравятся болельщикам, он счастлив, когда играет", - цитирует Marca бывшего голкипера Франческо Тольдо.
Добавим, что в этом сезоне Маркус Тюрам провел 8 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Рекорд рождаемости, потеря желания жить и образец для тер Штегена: Андрес Иньеста, которого вы не знали
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
- Серия А. Монца - Рома 1:1. Хватит ли гола Довбика для спасения его тренера?
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine