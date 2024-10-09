  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Легенда Интера Франческо Тольдо о Маркусе Тюраме: Он мне очень нравится, в том числе из-за того, как выполняет свои обязанности
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Интера Франческо Тольдо о Маркусе Тюраме: Он мне очень нравится, в том числе из-за того, как выполняет свои обязанности

Италия

Француз приносит немалую пользу своей команде

Легенда Интера Франческо Тольдо о Маркусе Тюраме: Он мне очень нравится, в том числе из-за того, как выполняет свои обязанности

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маркус Тюрам год назад присоединился к "Интеру" свободным агентом. Француз сразу начал демонстрировать хорошую игру в команде и помог "нерадзурри" выиграть Серию А и Суперкубок Италии в прошлом сезоне. Легенда "змей" Франческо Тольдо находится в восторге от игры 27-летнего форварда.

"Он мне очень нравится, в том числе из-за того, как он выполняет свои обязанности. Он парень, в котором можно увидеть счастье от игры в футбол, с правильным празднованием. Есть большая вероятность, что он забьет три гола за игру: он быстрый, он хорошо играет головой и он... улыбается. Он из тех игроков, которые нравятся болельщикам, он счастлив, когда играет", - цитирует Marca бывшего голкипера Франческо Тольдо.

Добавим, что в этом сезоне Маркус Тюрам провел 8 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Журналист: У Ромы нет ни лидера, ни финишера. Они не смогли удержать преимущество, которое создал Довбик
yellow-arrow
Центрбек Аталанты получил повреждение и выбыл на несколько недель
yellow-arrow
Индзаги - о Скудетто: Интеру выиграть вновь сложнее
Интер (Милан) Франческо Тольдо Маркус Тюрам
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости