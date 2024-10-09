Легенда Интера Франческо Тольдо о Маркусе Тюраме: Он мне очень нравится, в том числе из-за того, как выполняет свои обязанности

Маркус Тюрам год назад присоединился к "Интеру" свободным агентом. Француз сразу начал демонстрировать хорошую игру в команде и помог "нерадзурри" выиграть Серию А и Суперкубок Италии в прошлом сезоне. Легенда "змей" Франческо Тольдо находится в восторге от игры 27-летнего форварда.

"Он мне очень нравится, в том числе из-за того, как он выполняет свои обязанности. Он парень, в котором можно увидеть счастье от игры в футбол, с правильным празднованием. Есть большая вероятность, что он забьет три гола за игру: он быстрый, он хорошо играет головой и он... улыбается. Он из тех игроков, которые нравятся болельщикам, он счастлив, когда играет", - цитирует Marca бывшего голкипера Франческо Тольдо.

Добавим, что в этом сезоне Маркус Тюрам провел 8 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.