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Милан проявляет интерес к защитнику Манчестера Юнайтед

Италия

Об этом сообщает TEAMtalk

Милан проявляет интерес к защитнику Манчестера Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Линделеф проводит свой восьмой сезон на "Олд Траффорд", но, похоже, он может стать последним. У него заканчивается контракт в июне следующего года и он не является основным игроком в нынешней кампании "МЮ". Пока нет оснований полагать, что швед получит продление его текущего соглашения.

Сообщается, что советник "Милана" Златан Ибрагимович настаивает на подписании 30-летнего защитника "Манчестера Юнайтед" летом. Бывший форвард итальянцев очень хорошо знает все качества Линделефа, поскольку вместе играли не только в сборной, но также провели несколько сезонов на клубном уровне, когда Златан играл за "манкунианцев".

Добавим, что в этом сезоне Виктор Линделеф лишь однажды появлялся на поле во всех турнирах.

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Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Милан Виктор Линделеф
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
09.10.2024 в 12:53
думал Магвайр
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
09.10.2024 в 12:53
думал Магвайр
Ответить
0
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