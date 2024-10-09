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Милан проявляет интерес к защитнику Манчестера Юнайтед
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Линделеф проводит свой восьмой сезон на "Олд Траффорд", но, похоже, он может стать последним. У него заканчивается контракт в июне следующего года и он не является основным игроком в нынешней кампании "МЮ". Пока нет оснований полагать, что швед получит продление его текущего соглашения.
Сообщается, что советник "Милана" Златан Ибрагимович настаивает на подписании 30-летнего защитника "Манчестера Юнайтед" летом. Бывший форвард итальянцев очень хорошо знает все качества Линделефа, поскольку вместе играли не только в сборной, но также провели несколько сезонов на клубном уровне, когда Златан играл за "манкунианцев".
Добавим, что в этом сезоне Виктор Линделеф лишь однажды появлялся на поле во всех турнирах.
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