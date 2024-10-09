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У игрока Наполи неизвестные пытались украсть машину
Происходят подобные ситуации с партенопейцами не впервые
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильца Жуана Жезуса не вызвали в национальную сборную на этот международный перерыв, поэтому игрок "Наполи" наслаждался несколькими днями отпуска за городом. Впрочем, по возвращении домой 33-летний защитник обнаружил, что машина разбита.
"НОЛЬ безопасности! После почти месяца преследований, сегодня они пытались забрать мою машину. Какое плохое ощущение. Вы, ребята, отвратительны! То, что произошло сегодня вечером - это лишь вишенка на торте. В течение месяца я нашел пять AirTags (геолокаторов). Тот факт, что эти преступники знают, где я живу, не дает мне покоя. К сожалению, в таком прекрасном городе (Неаполе) я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности. Я знаю, что материальные блага являются вторичными, но осознание того, что незнакомец украл что-то мое, вызывает у меня настоящее отвращение", - заявил футболист в своих сторисах в инстаграме, которые цитирует Marca.
Отметим, что это не первые случаи, когда игроки "Наполи" сталкиваются с грабежом. Ранее подобные инциденты случались с Мареком Гамшиком, Лоренцо Инсинье, Давидом Нересом, Адамом Унасом и другими.
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