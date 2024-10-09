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Марио Балотелли нашел себе новый клуб в Серии А
Продолжаются переговоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный 34-летний нападающий Марио Балотелли стремится вернуться в Серию А.
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Тренер "Дженоа" Альберто Джилардино уже позвонил Балотелли и провел с ним разговор о его возможном возвращении в итальянский футбол. Сейчас Марио является свободным агентом, поэтому он готов рассмотреть предложения.
Летом этого года Марио Балотелли стал свободным агентом. Ранее форвард уже играл в Италии за "Милан", "Интер", "Брешию" и "Монцу". На его счету 141 матч и 52 гола в Серии А.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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