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Американский бизнесмен хочет приобрести миноритарную долю в ФК Монца
Ведутся переговоры
Фото: acmonza.com
Американский бизнесмен Марио Джозеф Габелли, основатель Gabelli Asset Management, проявил интерес к приобретению миноритарной доли в итальянском ФК "Монца".
Компания Fininvest, которая контролирует клуб, подтвердила, что ведутся переговоры с несколькими потенциальными партнерами, среди которых и Габелли.
Сейчас "Монца" занимает девятнадцатое место турнирной таблицы Серии А, имея 4 балла. Команда отстает от лидера ("Наполи") на 12 очков.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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