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Американский бизнесмен хочет приобрести миноритарную долю в ФК Монца

Италия

Ведутся переговоры

Американский бизнесмен хочет приобрести миноритарную долю в ФК Монца

Фото: acmonza.com

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Американский бизнесмен Марио Джозеф Габелли, основатель Gabelli Asset Management, проявил интерес к приобретению миноритарной доли в итальянском ФК "Монца".

Компания Fininvest, которая контролирует клуб, подтвердила, что ведутся переговоры с несколькими потенциальными партнерами, среди которых и Габелли.

Сейчас "Монца" занимает девятнадцатое место турнирной таблицы Серии А, имея 4 балла. Команда отстает от лидера ("Наполи") на 12 очков.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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