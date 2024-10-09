  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Главный тренер Интера дал показания в суде
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Интера дал показания в суде

Италия

Дело связано с миланскими клубами

Главный тренер Интера дал показания в суде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, что в среду, 9 октября, итальянская полиция провела допрос главного тренера миланского "Интера" Симоне Индзаги в рамках уголовного расследования о связи между ультрас клуба и организованными преступными группами.

Читайте такжеИтальянский футбол борется с расизмом: болельщиков призывают к более активному участию

Индзаги не находится под следствием, полиция допросила его в качестве свидетеля, сообщает источник.

На прошлой неделе итальянская полиция арестовала 19 футбольных болельщиков, которые относятся к ультрас "Интера" и "Милана". Некоторых из этих людей подозревают в связях с ведущей европейской мафиозной группой, происходящей из южного региона Калабрии.

Читайте такжеСкандал вокруг Интера: Индзаги подозревают в связях с ультрас

Миланский "Интер" еще не комментировал эту информацию. Председатель правления клуба Джузеппе Маротта заявил, что клуб сотрудничает с органами власти.

Ранее тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал упоминание своего имени в скандале с ультрас "Интера" и "Милана".

По теме
yellow-arrow
Американский бизнесмен хочет приобрести миноритарную долю в ФК Монца
yellow-arrow
У игрока Наполи неизвестные пытались украсть машину
yellow-arrow
Марио Балотелли нашел себе новый клуб в Серии А
Интер (Милан) Милан Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости