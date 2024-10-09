Главный тренер Интера дал показания в суде

Стало известно, что в среду, 9 октября, итальянская полиция провела допрос главного тренера миланского "Интера" Симоне Индзаги в рамках уголовного расследования о связи между ультрас клуба и организованными преступными группами.

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Индзаги не находится под следствием, полиция допросила его в качестве свидетеля, сообщает источник.

На прошлой неделе итальянская полиция арестовала 19 футбольных болельщиков, которые относятся к ультрас "Интера" и "Милана". Некоторых из этих людей подозревают в связях с ведущей европейской мафиозной группой, происходящей из южного региона Калабрии.

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Миланский "Интер" еще не комментировал эту информацию. Председатель правления клуба Джузеппе Маротта заявил, что клуб сотрудничает с органами власти.

Ранее тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал упоминание своего имени в скандале с ультрас "Интера" и "Милана".