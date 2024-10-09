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Защитника Милана хотят купить три ТОП-клуба – известны претенденты

Италия

Вероятно, Тео Эрнандес перейдёт летом в другой клуб

Защитника Милана хотят купить три ТОП-клуба – известны претенденты

Фото: Мілан

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Тео Эрнандес может летом уйти из "Милана". Клуб предложил игроку продлить контракт, но аппетиты игрока по зарплате не устраивают итальянцев.

Контракт игрока со столичным клубом действует до 2026 года и "Милан" с большей вероятностью продаст игрока.

Fichajes назвал три клуба, которые могут подписать защитника летом.

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в игроке на замену Альфонсо Дэвису, контракт которого заканчивается в 2025 году. Главный тренер клуба Венсан Компани видит в нём отличного игрока для левого фланга

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Английский "Манчестер Сити". Руководство привлекает цена игрока и он, по их мнению, идеально впишется в игровой стиль клуба.

ПСЖ. Тео Эрнандес проявлял интерес к французскому клубу и парижане отвечали взаимностью. Это будет отличное усиление защитной линии ПСЖ, даже при наличии Нуну Мендеша.

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У игрока наблюдаются разногласия в "Милане", ухудшение отношений с главным тренером Пауло Фонсекой и сложности по соглашению. По мнению источника, это указывает на уход из клуба.

В этом сезоне Эрнандес провёл 9 игр за "Милан", в которых забил 2 гола и отдал два ассиста. Также в этом сезоне он получил красную карточку из-за которой пропустит ближайший матч с "Удинезе".

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Владислав Прийменко
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