Защитника Милана хотят купить три ТОП-клуба – известны претенденты

Тео Эрнандес может летом уйти из "Милана". Клуб предложил игроку продлить контракт, но аппетиты игрока по зарплате не устраивают итальянцев.

Контракт игрока со столичным клубом действует до 2026 года и "Милан" с большей вероятностью продаст игрока.

Fichajes назвал три клуба, которые могут подписать защитника летом.

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в игроке на замену Альфонсо Дэвису, контракт которого заканчивается в 2025 году. Главный тренер клуба Венсан Компани видит в нём отличного игрока для левого фланга

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Английский "Манчестер Сити". Руководство привлекает цена игрока и он, по их мнению, идеально впишется в игровой стиль клуба.

ПСЖ. Тео Эрнандес проявлял интерес к французскому клубу и парижане отвечали взаимностью. Это будет отличное усиление защитной линии ПСЖ, даже при наличии Нуну Мендеша.

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У игрока наблюдаются разногласия в "Милане", ухудшение отношений с главным тренером Пауло Фонсекой и сложности по соглашению. По мнению источника, это указывает на уход из клуба.

В этом сезоне Эрнандес провёл 9 игр за "Милан", в которых забил 2 гола и отдал два ассиста. Также в этом сезоне он получил красную карточку из-за которой пропустит ближайший матч с "Удинезе".