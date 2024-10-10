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Рома работает над трансфером конкурента на позицию Довбика

Италия

Трансфер возможен уже в январе

Рома работает над трансфером конкурента на позицию Довбика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что уже сейчас "Рома" оценивает возможности для усиления состава команды. Несмотря на значительные инвестиции летом этого года, клуб хочет подписать еще одного центрального форварда. Трансфер возможен уже в январе.

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Одним конкурентом меньше, одним конкурентом больше. Тренер "римлян" Игор Юрич не доволен игрой Элдора Шомуродова, поэтому руководство ищет альтернативу. Одним из наиболее популярных имен является Бето, португальский нападающий "Эвертона", которого англичане приобрели летом прошлого года из "Удинезе" за 25 миллионов евро.

Напомним, что владелец "Ромы", американский миллиардер Дэн Фридкин, недавно договорился о приобретении футбольного клуба "Эвертон". Такая "связь" между клубами может облегчить будущий трансфер. Бето может прибыть в аренду с опцией выкупа игрока.

Прошлый сезон 26-летний Бето завершил с 3 голами в 30 матчах АПЛ. В этом сезоне Бето еще не забивал в чемпионате Англии.

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Источник:
Siamo La Roma
Опубликовал: Андрей Журба
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