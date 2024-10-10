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Хавбек Ювентуса и сборной Нидерландов сломал ребро

Италия
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Туринский клуб подтвердил травму Копмейнерса

Хавбек Ювентуса и сборной Нидерландов сломал ребро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "Ювентуса" и сборной Нидерландов Тен Копмейнерс пропустит октябрьские матчи национальной команды из-за травмы.

"Футболист прошел диагностическое обследование в J|Medical, которое выявило перелом второго правого переднего ребра с легким смещением", - говорится в заявлении "Юве".

Добавим, что Тен в текущем сезоне сыграл 7 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Нидерланды Ювентус (Турин) Тён Копмейнерс
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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