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Хавбек Ювентуса и сборной Нидерландов сломал ребро
Туринский клуб подтвердил травму Копмейнерса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Ювентуса" и сборной Нидерландов Тен Копмейнерс пропустит октябрьские матчи национальной команды из-за травмы.
"Футболист прошел диагностическое обследование в J|Medical, которое выявило перелом второго правого переднего ребра с легким смещением", - говорится в заявлении "Юве".
Добавим, что Тен в текущем сезоне сыграл 7 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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