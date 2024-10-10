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Нападающий Фиорентины оправдан по делу о сексуальных домогательствах
Я никогда не поддержу никакую форму насилия (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Фиорентины" Альберт Гудмундссон оправдан в суде Рейкьявика по делу о сексуальных домогательствах.
"Невиновен! Это четкий вывод окружного суда Рейкьявика в приговоре, вынесенном сегодня. Хотя мы были уверены в положительном исходе дела, это решение принесло облегчение. Честно говоря, это был трудный год, с которым нелегко было справиться, но я понял, что моя семья и друзья очень важны для меня, и я буду вечно им благодарен.
Напоследок хочу сказать, что я никогда не поддержу никакую форму насилия. Теперь я могу продолжать жить дальше и сосредоточиться на том, что я умею делать лучше всего. С любовью, Альберт", - написал игрок в Instagram.
Добавим, что судебное заседание состоялось за закрытыми дверями, чтобы защитить частную жизнь потерпевшей стороны. Остается неизвестным, будет ли подана апелляция на это решение.
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