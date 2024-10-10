Нападающий Фиорентины оправдан по делу о сексуальных домогательствах

Нападающий "Фиорентины" Альберт Гудмундссон оправдан в суде Рейкьявика по делу о сексуальных домогательствах.

"Невиновен! Это четкий вывод окружного суда Рейкьявика в приговоре, вынесенном сегодня. Хотя мы были уверены в положительном исходе дела, это решение принесло облегчение. Честно говоря, это был трудный год, с которым нелегко было справиться, но я понял, что моя семья и друзья очень важны для меня, и я буду вечно им благодарен.

Напоследок хочу сказать, что я никогда не поддержу никакую форму насилия. Теперь я могу продолжать жить дальше и сосредоточиться на том, что я умею делать лучше всего. С любовью, Альберт", - написал игрок в Instagram.