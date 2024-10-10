  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Нападающий Фиорентины оправдан по делу о сексуальных домогательствах
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Фиорентины оправдан по делу о сексуальных домогательствах

Италия
Обновлено

Я никогда не поддержу никакую форму насилия (с)

Нападающий Фиорентины оправдан по делу о сексуальных домогательствах

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Фиорентины" Альберт Гудмундссон оправдан в суде Рейкьявика по делу о сексуальных домогательствах.

"Невиновен! Это четкий вывод окружного суда Рейкьявика в приговоре, вынесенном сегодня. Хотя мы были уверены в положительном исходе дела, это решение принесло облегчение. Честно говоря, это был трудный год, с которым нелегко было справиться, но я понял, что моя семья и друзья очень важны для меня, и я буду вечно им благодарен.

Напоследок хочу сказать, что я никогда не поддержу никакую форму насилия. Теперь я могу продолжать жить дальше и сосредоточиться на том, что я умею делать лучше всего. С любовью, Альберт", - написал игрок в Instagram.

Добавим, что судебное заседание состоялось за закрытыми дверями, чтобы защитить частную жизнь потерпевшей стороны. Остается неизвестным, будет ли подана апелляция на это решение.

Читайте такжеНаполи достоин лидерства. Итоги седьмого тура Серии А
По теме
yellow-arrow
Грицай: Перед матчами сборной нужно сказать Довбику, чтобы забивал больше одного гола за игру
yellow-arrow
В Серии А назвали имя лучшего игрока за сентябрь
yellow-arrow
Хавбек Ювентуса и сборной Нидерландов сломал ребро
Фиорентина (Флоренция) Альберт Гудмундссон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dimonxman 3rd (London)
10.10.2024 в 19:18
Интересно, какую ответственность понесет теперь дырявая сторона? Она хоть и осталась нераскрытой, но честь и достоинство футболиста таки нарушила. Права ведь вроде как на бумаге у всех равные, пусть теперь отвечает за лжесвидетельствования. А то бабки сбить хотела, а раз не вышло то не страшно? Тогда этим будут пользоваться все подряд, и бесосновательно обвинять мужиков в насилии! Хотя о чем это я, оно ведь уже так происходит....
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
dimonxman 3rd (London)
10.10.2024 в 19:18
Интересно, какую ответственность понесет теперь дырявая сторона? Она хоть и осталась нераскрытой, но честь и достоинство футболиста таки нарушила. Права ведь вроде как на бумаге у всех равные, пусть теперь отвечает за лжесвидетельствования. А то бабки сбить хотела, а раз не вышло то не страшно? Тогда этим будут пользоваться все подряд, и бесосновательно обвинять мужиков в насилии! Хотя о чем это я, оно ведь уже так происходит....
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
10.10.2024 в 19:44
Зайвохромосомний ка цап ! Ти ніколи в житті не зрозумієш такі поняття, як закон, справедливість, право, суд (справжній), демократія, толерантність, право людини ! Тому - що в ка цапів присутня зайва хромосома, яка робить їх нелюдями. Ти - той в.а.тно-м.о.сковитський уй.о.бок, який пишається своїм домашнім насиллям у сім'ї та кількістю фінгалів, які поставив малим дітям та жінці.А у власному дворі ти тихіший води та ніжчий трави, бо знаєш, що як спробуєш своє х.а.й.л.о відкрити, то одразу же зубів і позбавишся.Ватне катсапське би.дло - це найогидніша та найпідліша істота в світі. Хто з катсапів не вірить - подивіться в дзеркало.
Ответить
0
1
dimonxman 3rd (London)
10.10.2024 в 19:53
Просто квасить надо меньше.... Кстати, патриот ты недоделанный, а на аве то твоей толстяк одет во флаг параши.
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости