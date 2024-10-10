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В Серии А назвали имя лучшего игрока за сентябрь
Кварацхелия получил награду Лучший игрок месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сентября в Серии А 2024/25.
Футболист в прошлом месяце сыграл три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
3 partite, 2 goal, 1 assist e tanta magia ✨— Lega Serie A (@SerieA) October 10, 2024
Kvara porta a casa l’@EASPORTSFC Player of the Month di Settembre! ???? @easportsfcit pic.twitter.com/5veQ5WYNts
Хвича в голосовании обошел Бремера ("Ювентус"), Кастро ("Болонья"), Кутроне ("Комо"), Димарко ("Интер"), Пулишича ("Милан").
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