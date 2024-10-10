  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В Серии А назвали имя лучшего игрока за сентябрь
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Серии А назвали имя лучшего игрока за сентябрь

Италия
Обновлено

Кварацхелия получил награду Лучший игрок месяца

В Серии А назвали имя лучшего игрока за сентябрь

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сентября в Серии А 2024/25.

Футболист в прошлом месяце сыграл три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Хвича в голосовании обошел Бремера ("Ювентус"), Кастро ("Болонья"), Кутроне ("Комо"), Димарко ("Интер"), Пулишича ("Милан").

Читайте такжеНовая форма сбУ, будущее тен Хага и возвращение Куртуа. Главные новости за 9 октября
По теме
yellow-arrow
Грицай: Перед матчами сборной нужно сказать Довбику, чтобы забивал больше одного гола за игру
yellow-arrow
Хавбек Ювентуса и сборной Нидерландов сломал ребро
yellow-arrow
Рома работает над трансфером конкурента на позицию Довбика
Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости