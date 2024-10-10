Лига Наций. Италия - Бельгия 2:2. До и после удаления

Лига Наций. Группа А2. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Бельгия 2:2

Голы: Камбиазо 1, Ретеги 24 - Де Куйпер 42, Троссар 61



Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Калафиори, Бастони, Камбиазо, С. Риччи (Фаджоли 71), Тонали (Писилли 80), Фраттези (Белланова 90), Димарко (Удоджи 70), Лоренцо Пеллегрини, Ретеги (Распадори 80)

Бельгия: Кастеельс, Дебаст, Фаес, Теат (Вранкс 69), Де Куйпер, Мангала (Кастань 68), Тилеманс, Троссар, Де Кетеларе (Лукебакио 68), Доку (М. Фофана 90), Опенда (Нгонг 90)

Предупреждения: Доннарумма 90, Писилли 90+6 - Троссар 65

Удаление: Лоренцо Пеллегрини 40 (прямая красная)

Главный арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

Одной и даже двух побед подряд после провала на Евро-2024 недостаточно. Тем более, что одна из побед одержана над сборной Израиля, дебютантом Дивизиона А Лиги Наций. Так что именно третий тур группового турнира Лучано Спаллетти называл фундаментально важным, поворотным моментом. Именно он должен был показать, оставила ли "Скуадра Адзурра" Евро позади, начала ли новый путь, приобрела ли стабильность.

Доменико Тедеско также заявлял, что начал новый путь и хочет поскорее забыть о Евро. Но у него не было в запасе гостевой победы над Францией, как у Спаллетти. Наоборот, ей бельгийцы проиграли, подлив масла в огонь. А до пожара раздули просьбы Ромелу Лукаку и Кевина Де Брюйне пропустить октябрьские матчи сборной. Просьбы, в которых общественность видела неуважение к тренеру. Как и в давней ссоре с Тибо Куртуа.

В первые 40 минут итальянцы выглядели и вправду забывшими о Евро, начавшими новый путь. С уже окончательным переходом на схему в три центральных защитника, с точно тем же стартовым составом, побеждавшим Францию, они отлично знали, что делать, как играть. А бельгийцы то ли начали пробовать трех защитников с Доку как латералем, то ли играли с центральным Дебастом на правом фланге. Похоже, они сами не понимали.

Именно на том фланге они сразу же пропустили. От Франции Италия пропустила на 14-ой секунде. Здесь забила почти так же быстро. Еще на своей половине поля Тонали отдал Димарко, тот промчал вперед, обыгрался с Ретеги, прострелил, а правый латераль Камбиазо замкнул в упор. Кастеельс вначале отбил, но Андреа добил, пусть и неуклюже.

Далее хозяева поля делали что хотели. То глубоко защищались и легко перекрывали, то владели мячом, то атаковали. В целом же ударов по воротам было мало. Бельгийцы пробивали издали слабо и по центру, либо удар Доку на входе в штрафную блокировали. А итальянцы вновь забили в контратаке. Димарко блестяще перевел слева направо и вперед, Камбиазо пробил низом, Кастеельс отбил, но Ретеги был первым на добивании.

Димарко еще и навесил на голову Фраттези, пробившему неточно. Но на сороковой минуте на выходе из обороны их сборная потеряла мяча, и Пеллегрини решил сзади въехать в ногу Теату. Арбитр вначале показал желтую карточку, но ВАР позвал его, и, учитывая несколько высоко поднятую ногу, Эскас решил удалить Лоренцо с поля. Капитана "Ромы", сильно критикуемого и освистываемого за игру за клуб. Теперь и за сборную в Риме.

Команда Тедеско, приехавшего в страну, в которой родился, еще и забила с этого же штрафного. Тилеманс отдал вперед, Троссар сбросил назад, а Де Куйпер классно закрутил под стойку метров с 18-ти. Еще несколько атак Италия еле отбила. Ну а второй тайм был одним сплошным отбиванием. С 70-ю процентами владения мячом гостями (после практически равных процентов до удаления), с постоянным кружением вокруг штрафной Доннаруммы.

Правда, следует заявить, что извлекли из этого преимущества "красные дьяволы" мало. Восемь ударов по воротам во втором тайме, низкий темп, острый недостаток идей. Один гол с углового, когда Фаес головой направил на "пятачок", а там Троссар замкнул. В целом же "адзурри" оборонялись довольно четко, убивали игру и время. И даже Фраттези и Ретеги выходили на ворота. Первый пожадничал и пробил неточно.

Обеим сборным, обоим тренерам еще нужно много работать. Что и так было ясно после Евро, а для Бельгии - и после сентябрьского матча против Франции. В прогнозе на отчетный матч я написал: "Не видно, как Бельгия может избежать поражения". Оказалось, что лишь путем удаления в составе соперника. А Италия не может позволять себе допускать такие ошибки и упускать такие выигрышные матчи.