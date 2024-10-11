Защитник Интера близок к продлению контракта с клубом

Известно, что правый защитник "Интера" Дензел Дюмфрис близок к продлению контракта с миланским клубом. Действующий контракт 28-летнего нидерландца истекает в конце этого сезона.

Читайте также Защитник Интера решил отложить переговоры по новому контракту

"Я надеюсь, что смогу подписать новый контракт с "Интером" как можно скорее", — сказал Дюмфрис в интервью для нидерландского NOS.

Согласно последним сообщениям от журналиста Николо Скиры, новый контракт 28-летнего Дюмфриса будет рассчитан до 2028 года. Игрок будет получать 4 миллиона евро в год + бонусы.

В этом сезоне правый защитник "Интера" провел 7 матчей за клуб во всех турнирах, забив один гол. Напомним, что Дензел Дюмфрис переехал в Италию в 2021 году, вместе с "Интером" он выиграл чемпионат Италии в сезоне 2023/24.