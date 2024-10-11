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"Это очень интересный проект". Американский инвестор, владеющий акциями МЮ, подтвердил интерес к ФК Монца

Италия

Уже ведутся переговоры

"Это очень интересный проект". Американский инвестор, владеющий акциями МЮ, подтвердил интерес к ФК Монца

Фото: acmonza.com

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Известный американский инвестор Марио Джозеф Габелли, основатель компании Gabelli Asset Management, подтвердил информацию о заинтересованности его фонда в приобретении миноритарной доли в итальянском ФК "Монца".

"Это очень интересный проект, за которым следит молодой аналитик Алек Бокканфузо, которому я доверяю. Обычно мы не инвестируем в частные компании, мы предпочитаем компании, акции которых котируются на бирже, но в данном случае мы считаем, что это хорошая возможность. Мы говорим о проекте фонда, в котором я не буду участвовать как первое лицо", - сказал Габелли.

Сейчас "Монца" занимает девятнадцатое место турнирной таблицы Серии А, имея 4 балла. Команда отстает от лидера ("Наполи") на 12 очков.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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