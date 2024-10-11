"Это очень интересный проект". Американский инвестор, владеющий акциями МЮ, подтвердил интерес к ФК Монца

Известный американский инвестор Марио Джозеф Габелли, основатель компании Gabelli Asset Management, подтвердил информацию о заинтересованности его фонда в приобретении миноритарной доли в итальянском ФК "Монца".

"Это очень интересный проект, за которым следит молодой аналитик Алек Бокканфузо, которому я доверяю. Обычно мы не инвестируем в частные компании, мы предпочитаем компании, акции которых котируются на бирже, но в данном случае мы считаем, что это хорошая возможность. Мы говорим о проекте фонда, в котором я не буду участвовать как первое лицо", - сказал Габелли.