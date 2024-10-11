Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это очень интересный проект". Американский инвестор, владеющий акциями МЮ, подтвердил интерес к ФК Монца
Уже ведутся переговоры
Фото: acmonza.com
Известный американский инвестор Марио Джозеф Габелли, основатель компании Gabelli Asset Management, подтвердил информацию о заинтересованности его фонда в приобретении миноритарной доли в итальянском ФК "Монца".
"Это очень интересный проект, за которым следит молодой аналитик Алек Бокканфузо, которому я доверяю. Обычно мы не инвестируем в частные компании, мы предпочитаем компании, акции которых котируются на бирже, но в данном случае мы считаем, что это хорошая возможность. Мы говорим о проекте фонда, в котором я не буду участвовать как первое лицо", - сказал Габелли.
Сейчас "Монца" занимает девятнадцатое место турнирной таблицы Серии А, имея 4 балла. Команда отстает от лидера ("Наполи") на 12 очков.
Популярное сейчас
- Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Таловеров, Калюжный и Гуцуляк выйдут в старте сборной Украины на Грузию
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Фонсека: Это не футбол, когда пенальти назначают за малейшее касание. Не хочу участвовать в этом цирке
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine