Президент Милана высказался о сносе Сан-Сиро: Старый артефакт

Президент итальянского футбольного клуба "Милан" Паоло Скарони высказался за демонтаж исторического стадиона "Сан-Сиро" и строительство на его месте современного спортивного комплекса.

"Шесть лет назад я уже говорил, что стадион "Сан-Сиро" старый и устаревший. Я хотел снести его и построить рядом новый стадион. Мне говорили: "Ты сошел с ума, ты хочешь снести арену?". Я отвечал: "Это не футбольная арена, это просто старый артефакт. "Уэмбли" тоже снесли, а он был даже более знаковым, чем "Сан-Сиро".

Президент "Милана" также признал, что клуб все еще рассматривает возможность строительства новой арены на окраине Милана, в которую команда уже вложила 40 миллионов евро.

"Вариант, который они сейчас рассматривают, это строительство нового стадиона на месте "Сан-Сиро", сохранив некоторые элементы старой арены. Кроме того, есть вариант строительства нового стадиона в Сан-Донато-Миланезе, и это тоже возможно, мы уже инвестировали в него 40 миллионов евро", - сказал Паоло.