Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Замена Малиновскому? Дженоа подпишет уругвайского полузащитника
На правах свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская “Дженоа” вскоре подпишет уругвайского полузащитника Гастона Перейро. Об этом сообщает Николо Скира.
Инсайдер отмечает, что соглашение подтверждено. Контракт будет подписан в понедельник, 14 октября.
Перейра присоединится на правах свободного агента. Он находится без клуба с 29 августа этого года – тогда он покинул “Кальяри”, а до этого играл в аренде в "Тернане" в Серии Б.
Гастон и “Дженоа” подпишут соглашение до конца текущего сезона. В него будет включена опция продления еще на один год.
Основная позиция Перейро – центральный атакующий полузащитник. Также он может сыграть на правом фланге нападения.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего уругвайца в один миллион евро.
Напомним, что украинский полузащитник Руслан Малиновский недавно был прооперирован после тяжелой травмы стопы. Его восстановление может затянуться до пяти месяцев.
В настоящее время "Дженоа" находится в зоне вылета Серии А. Команда идет на 18 месте в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Победа сборной Украины, поражения молодежной и юношеских команд. Главные новости за 11 октября
- Саньоль: Две трети матча мы были лучшей командой на поле. Должны постоянно держать свой уровень, улучшаться
- "Так и не смогли разбить украинский корабль". Украина – Грузия. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу