Замена Малиновскому? Дженоа подпишет уругвайского полузащитника

Итальянская “Дженоа” вскоре подпишет уругвайского полузащитника Гастона Перейро. Об этом сообщает Николо Скира.

Инсайдер отмечает, что соглашение подтверждено. Контракт будет подписан в понедельник, 14 октября.

Перейра присоединится на правах свободного агента. Он находится без клуба с 29 августа этого года – тогда он покинул “Кальяри”, а до этого играл в аренде в "Тернане" в Серии Б.

Гастон и “Дженоа” подпишут соглашение до конца текущего сезона. В него будет включена опция продления еще на один год.

Основная позиция Перейро – центральный атакующий полузащитник. Также он может сыграть на правом фланге нападения.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего уругвайца в один миллион евро.

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Напомним, что украинский полузащитник Руслан Малиновский недавно был прооперирован после тяжелой травмы стопы. Его восстановление может затянуться до пяти месяцев.

В настоящее время "Дженоа" находится в зоне вылета Серии А. Команда идет на 18 месте в турнирной таблице.