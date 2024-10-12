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Щенсни – о причинах ухода из Ювентуса: Мне сказали, что я слишком дорог

Италия

Но стороны обо всем спокойно договорились

Щенсни – о причинах ухода из Ювентуса: Мне сказали, что я слишком дорог

Фото: juventus.com

Новина українською

Польский голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны рассказал, почему покинул "Ювентус".

“Представлять “Юве” – это привилегия. Они сказали мне, что я слишком дорог, потому что они испытывают финансовые проблемы, и мы нашли решение.

Я мог бы остаться и получить деньги, но я верю в личные отношения, и “Юве” уважал меня”, – сказал Щенсны.

В августе этого года поляк расторг контракт с "Ювентусом" по взаимному согласию. Он мог получить за следующий год еще 6,5 млн. евро. После этого Щенсны завершил карьеру.

Однако впоследствии к Войцеху обратилась "Барселона", которая к концу сезона потеряла тер Штегена. Поляк согласился с предложением и подписал контракт до лета 2025 года.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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