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Щенсни – о причинах ухода из Ювентуса: Мне сказали, что я слишком дорог
Но стороны обо всем спокойно договорились
Фото: juventus.com
Польский голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны рассказал, почему покинул "Ювентус".
“Представлять “Юве” – это привилегия. Они сказали мне, что я слишком дорог, потому что они испытывают финансовые проблемы, и мы нашли решение.
Я мог бы остаться и получить деньги, но я верю в личные отношения, и “Юве” уважал меня”, – сказал Щенсны.
В августе этого года поляк расторг контракт с "Ювентусом" по взаимному согласию. Он мог получить за следующий год еще 6,5 млн. евро. После этого Щенсны завершил карьеру.
Однако впоследствии к Войцеху обратилась "Барселона", которая к концу сезона потеряла тер Штегена. Поляк согласился с предложением и подписал контракт до лета 2025 года.
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