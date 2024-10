Новичок Ювентуса пропустит ближайший матч команды – известна причина

Журналист La Gazetta dello Sport Джованни Альбанезе сообщил, что полузащитник "Ювентуса" Тён Копмейнерс не выйдет на матч против "Лацио" из-за травмы рёбра.

Come riportato dal nostro @GiovaAlbanese , il centrocampista della #Juventus Teun #Koopmeiners , alle prese con la frattura leggermente scomposta della costola, non sarà a disposizione per il match contro la Lazio❌⚪️⚫️ #Sportitalia pic.twitter.com/LRYQZzQMTg