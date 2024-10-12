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Новичок Ювентуса пропустит ближайший матч команды – известна причина

Италия

Полузащитник не сможет помочь своей команде

Новичок Ювентуса пропустит ближайший матч команды – известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист La Gazetta dello Sport Джованни Альбанезе сообщил, что полузащитник "Ювентуса" Тён Копмейнерс не выйдет на матч против "Лацио" из-за травмы рёбра.

Игрок "Ювентуса" получил травму в матче против "Кальяри" и не вышел на второй тайм. Позже клуб подтвердил, что хавбек не сыграет в матчах сборной Нидерландов из-за полученной травмы.

Копмейнерс присоединился к "Ювентусу" из "Аталанты" летом. Туринский клуб заплатил за игрока почти 55 млн евро. В 7 матчах "Ювентуса" во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

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Источник:
Sport Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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