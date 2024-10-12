Новичок Ювентуса пропустит ближайший матч команды – известна причина

Журналист La Gazetta dello Sport Джованни Альбанезе сообщил, что полузащитник "Ювентуса" Тён Копмейнерс не выйдет на матч против "Лацио" из-за травмы рёбра.

Come riportato dal nostro @GiovaAlbanese , il centrocampista della #Juventus Teun #Koopmeiners , alle prese con la frattura leggermente scomposta della costola, non sarà a disposizione per il match contro la Lazio❌⚪️⚫️ #Sportitalia pic.twitter.com/LRYQZzQMTg — Sportitalia (@tvdellosport) October 12, 2024

Игрок "Ювентуса" получил травму в матче против "Кальяри" и не вышел на второй тайм. Позже клуб подтвердил, что хавбек не сыграет в матчах сборной Нидерландов из-за полученной травмы.

Копмейнерс присоединился к "Ювентусу" из "Аталанты" летом. Туринский клуб заплатил за игрока почти 55 млн евро. В 7 матчах "Ювентуса" во всех турнирах отдал одну голевую передачу.