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Кафу: Рома выиграет Серию А, а Милан – Лигу чемпионов
Слишком любит итальянский футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Милана" Кафу поделился ожиданиями от победителей в итальянском чемпионате и ЛЧ.
"Рома" выиграет Скудетто, а "Милан" - Лигу чемпионов", - сказал бразилец.
Также бывший защитник прокомментировал подписание “Миланом” правого защитника Эмерсона, который в последнее время часто подвергается критике.
“Эмерсон Рояль отличный игрок: я доверяю “Милану”. Иначе его бы не взяли…”, – резюмировал Кафу.
Отметим, что “Рома” после семи туров Серии А находится на девятом месте с шестью очками отрыва от первого “Наполи”. "Милан" за два стартовых матча Лиги чемпионов набрал ноль очков и сейчас идет на 32 позиции из 36.
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