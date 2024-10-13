Кафу: Рома выиграет Серию А, а Милан – Лигу чемпионов

Бывший защитник "Милана" Кафу поделился ожиданиями от победителей в итальянском чемпионате и ЛЧ.

"Рома" выиграет Скудетто, а "Милан" - Лигу чемпионов", - сказал бразилец.

Также бывший защитник прокомментировал подписание “Миланом” правого защитника Эмерсона, который в последнее время часто подвергается критике.

“Эмерсон Рояль отличный игрок: я доверяю “Милану”. Иначе его бы не взяли…”, – резюмировал Кафу.

Отметим, что “Рома” после семи туров Серии А находится на девятом месте с шестью очками отрыва от первого “Наполи”. "Милан" за два стартовых матча Лиги чемпионов набрал ноль очков и сейчас идет на 32 позиции из 36.