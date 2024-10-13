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Экс-нападающий Наполи: Игроки обожают Конте. С ним Наполи снова может выиграть Скудетто

Италия

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Экс-нападающий Наполи: Игроки обожают Конте. С ним Наполи снова может выиграть Скудетто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападаючий “Наполи” и ряда других итальянских клубов Эмануэле Калайо предположил, что неаполитанцы под руководством Антонио Конте могут стать чемпионами Италии.

“С Конте “Наполи” может снова выиграть Скудетто. Игроки обожают Антонио, потому что он увлекает и не высмеивает вас. "Интер" также среди претендентов, но он отвлекается на Лигу чемпионов", - сказал Калайо.

Сейчас "Наполи" находится на лидерской позиции в Серии А. Отрыв от второго "Интера" составляет два очка. В чемпионате Италии состоялось семь туров.

В последний раз "Наполи" добывало Скудетто в сезоне 22/23 под руководством Лучано Спалетти.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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