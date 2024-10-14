Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус интересуется форвардом Эвертона
Об этом сообщает Corriere dello Sport
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Доминик Калверт-Льюин играет в "Эвертоне" с 2016 года. Несмотря на травмы, англичанин остается важным игроком в составе "ирисок", которые несколько сезонов подряд борются за выживание. Недавно у ливерпульского клуба сменился владелец, однако никаких сообщений о продолжении сотрудничества со своим нападающим еще не поступали.
Сообщается, что неопределенностью 27-летнего футболиста хочет воспользоваться "Ювентус". Контракт Калверта-Льюина с "ирисками" завершается уже следующим летом, поэтому с января игрок сможет вести переговоры с различными клубами и "старая синьора" заинтересована в услугах игрока. Это связано с тем, что у туринцев есть определенные проблемы в нападении, тем более, что Тьяго Мотта не может рассчитывать до конца года на Милика из-за травмы колена.
Добавим, что в этом сезоне Доминик Калверт-Льюин провел 7 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
Популярное сейчас
- В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен
- Петраков: Так, как ко мне относились в Армении - ко мне не относились нигде
- Больше никаких шансов: Петракова уволили с должности главного тренера Армении
- Рома работает над трансфером конкурента на позицию Довбика
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек