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Ювентус интересуется форвардом Эвертона

Италия

Об этом сообщает Corriere dello Sport

Ювентус интересуется форвардом Эвертона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Доминик Калверт-Льюин играет в "Эвертоне" с 2016 года. Несмотря на травмы, англичанин остается важным игроком в составе "ирисок", которые несколько сезонов подряд борются за выживание. Недавно у ливерпульского клуба сменился владелец, однако никаких сообщений о продолжении сотрудничества со своим нападающим еще не поступали.

Сообщается, что неопределенностью 27-летнего футболиста хочет воспользоваться "Ювентус". Контракт Калверта-Льюина с "ирисками" завершается уже следующим летом, поэтому с января игрок сможет вести переговоры с различными клубами и "старая синьора" заинтересована в услугах игрока. Это связано с тем, что у туринцев есть определенные проблемы в нападении, тем более, что Тьяго Мотта не может рассчитывать до конца года на Милика из-за травмы колена.

Добавим, что в этом сезоне Доминик Калверт-Льюин провел 7 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Источник:
Corriere dello Spor
Опубликовал: Александр Гресь
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