Ювентус интересуется форвардом Эвертона

Доминик Калверт-Льюин играет в "Эвертоне" с 2016 года. Несмотря на травмы, англичанин остается важным игроком в составе "ирисок", которые несколько сезонов подряд борются за выживание. Недавно у ливерпульского клуба сменился владелец, однако никаких сообщений о продолжении сотрудничества со своим нападающим еще не поступали.

Сообщается, что неопределенностью 27-летнего футболиста хочет воспользоваться "Ювентус". Контракт Калверта-Льюина с "ирисками" завершается уже следующим летом, поэтому с января игрок сможет вести переговоры с различными клубами и "старая синьора" заинтересована в услугах игрока. Это связано с тем, что у туринцев есть определенные проблемы в нападении, тем более, что Тьяго Мотта не может рассчитывать до конца года на Милика из-за травмы колена.

Добавим, что в этом сезоне Доминик Калверт-Льюин провел 7 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.