Милан планирует продлить контракт со своим центрбеком

Центральный защитник Маттео Габбия продолжит свою карьеру в "Милане".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, футболист вскоре подпишет новый контракт с "россонери", который будет рассчитан до 2029 года.

"Милан" позвонил мне, да... Он очень счастлив, что подпишет новое соглашение, осталось обсудить некоторые вопросы", - цитирует Романо агента футболиста.

Напомним, что у Маттео текущий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Защитник в этом сезоне сыграл 6 матчей, в которых забил 1 гол.

