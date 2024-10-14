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Милан планирует продлить контракт со своим центрбеком

Италия

Новый договор будет рассчитан до 2029 года

Милан планирует продлить контракт со своим центрбеком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Маттео Габбия продолжит свою карьеру в "Милане".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, футболист вскоре подпишет новый контракт с "россонери", который будет рассчитан до 2029 года.

"Милан" позвонил мне, да... Он очень счастлив, что подпишет новое соглашение, осталось обсудить некоторые вопросы", - цитирует Романо агента футболиста.

Напомним, что у Маттео текущий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Защитник в этом сезоне сыграл 6 матчей, в которых забил 1 гол.

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Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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