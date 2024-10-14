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Агент Бастони оценил шансы на уход игрока из Интера
Нет смысла говорить, что он может покинуть свой клуб (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Агент центрального защитника Алессандро Бастони развеял слухи о возможном уходе своего клиента из "Интера".
"Нет смысла говорить, что он может покинуть свой клуб. Он фанат "Интера", очень счастлив здесь. Нет никаких проблем. Мы продлили контракт всего полтора года назад, все хорошо", - сказал агент Бастони.
Напомним, что у Алессандро контракт с "Интером" рассчитан до 30 августа 2028 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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