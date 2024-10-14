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Экс-футболист Ливерпуля и Барселоны может перейти в Марсель
В нынешнем клубе он не играет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Артур Мело может перейти из "Ювентуса" в "Марсель". В этом заинтересованы игрок с агентом.
В нынешнем сезоне за "Ювентус" Мело ещё не выходил на поле. Футболист ищет клуб, в котором он будет играть.
Нам нужно найти решение, он никогда не играет, и это жаль, - сообщил агент игрока Мело Пасторелло.
Одним из претендентов является "Марсель", который тренирует экс-тренер донецкого "Шахтёра" Роберто Де Дзерби.
Мы общались с "Олимпиком Марсель", он мог бы быть интересен Роберто де Дзерби своими качественными навыками, - сообщил агент.
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Правда, по словам агента, могут возникнуть некоторые юридические трудности.
Это нелегко из-за правил игроков за пределами ЕС, но посмотрим, - сказал агент.
Артур Мело играл за "Барселону". Оттуда он за 80,6 млн евро перешёл в "Ювентус". Спустя 2 года игрок был в аренде в "Ливерпуле", в котором он провёл 3 матча. Прошлый сезон бразилец играл в "Фиорентине".
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