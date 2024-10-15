  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дженоа подписала экс-хавбека сборной Уругвая на замену Малиновскому
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дженоа подписала экс-хавбека сборной Уругвая на замену Малиновскому

Италия

Соглашение лишь до конца этого сезона

Дженоа подписала экс-хавбека сборной Уругвая на замену Малиновскому

Genoa

Новина українською

"Дженоа" объявила о переходе полузащитника Гастона Перейро.

Контракт между 29-летним уругвайцем и итальянским клубом рассчитан до конца сезона 2024/25.

В течение своей карьеры Перейро выступал за "Насьональ", ПСВ, "Кальяри" и "Тернану", которую он покинул этим летом на правах свободного агента.

Также на счету Гастона 13 матчей за сборную Уругвая.

Напомним, в прошлом месяце тяжёлую травму получил украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский, из-за которой выбыл до конца сезона.

По теме
yellow-arrow
Звезда Челси Бен Чилвелл может перейти в другой европейский клуб
yellow-arrow
Экс-футболист Ливерпуля и Барселоны может перейти в Марсель
yellow-arrow
Спаллетти - о матче против Израиля: Я не буду сильно менять состав команды
Руслан Малиновский Гастон Перейро трансфер Дженоа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Genoa
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости