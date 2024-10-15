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Дженоа подписала экс-хавбека сборной Уругвая на замену Малиновскому
Соглашение лишь до конца этого сезона
Genoa
"Дженоа" объявила о переходе полузащитника Гастона Перейро.
Контракт между 29-летним уругвайцем и итальянским клубом рассчитан до конца сезона 2024/25.
В течение своей карьеры Перейро выступал за "Насьональ", ПСВ, "Кальяри" и "Тернану", которую он покинул этим летом на правах свободного агента.
Также на счету Гастона 13 матчей за сборную Уругвая.
Напомним, в прошлом месяце тяжёлую травму получил украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский, из-за которой выбыл до конца сезона.
???? Red&Blue lights on Gastón ✨ pic.twitter.com/FZqiK4U849— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 14, 2024
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