Дженоа подписала экс-хавбека сборной Уругвая на замену Малиновскому

"Дженоа" объявила о переходе полузащитника Гастона Перейро.

Контракт между 29-летним уругвайцем и итальянским клубом рассчитан до конца сезона 2024/25.

В течение своей карьеры Перейро выступал за "Насьональ", ПСВ, "Кальяри" и "Тернану", которую он покинул этим летом на правах свободного агента.

Также на счету Гастона 13 матчей за сборную Уругвая.

Напомним, в прошлом месяце тяжёлую травму получил украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский, из-за которой выбыл до конца сезона.