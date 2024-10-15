Президент Лацио - о сорванном трансфере Гринвуда: Мы не принимаем наемников

Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что не сожалеет из-за того, что клуб не смог подписать правого вингера Мейсона Гринвуда.

"Гринвуд - это абсолютно не повод расстраиваться. Ему хорошо в "Марселе", он сделал выбор, и это нормально. Мы не принимаем наемников, нам нужны только те, кто выбирает "Лацио", - сказал Лотито.

Напомним, что летом 2024 года Мейсон присоединился к "Марселю" из "Манчестер Юнайтед" за 26 млн евро.