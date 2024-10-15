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Милан нацелился на восходящую звезду аргентинского футбола
Клуб разрабатывает план подписания игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" проявляет серьезный интерес к 17-летнему атакующему хавбеку Франко Мастантуоно из "Ривер Плейт". Этот парень успел привлечь к себе внимание топ-клубов Европы своей игрой.
Как известно, "Милан" уже готовит собственную стратегию, чтобы подписать талантливого игрока. В феврале этого года Франко стал самым молодым автором гола в истории "Ривер Плейт".
Аргентинский вундеркинд недавно продлил контракт с клубом до 2026 года. В его контракте также прописана клаусула в размере 45 миллионов долларов. "Милан" не готов платить эту сумму, но изучает возможность подписать Мастантуоно и оставить его в "Ривер Плейт" до 2026 года, потенциально снизив стоимость трансфера.
17-летний Франко Мастантуоно уже успел выйти на поле в 32 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах, забив три гола и отдав две голевые передачи.
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