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Милан нацелился на восходящую звезду аргентинского футбола

Италия

Клуб разрабатывает план подписания игрока

Милан нацелился на восходящую звезду аргентинского футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" проявляет серьезный интерес к 17-летнему атакующему хавбеку Франко Мастантуоно из "Ривер Плейт". Этот парень успел привлечь к себе внимание топ-клубов Европы своей игрой.

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Как известно, "Милан" уже готовит собственную стратегию, чтобы подписать талантливого игрока. В феврале этого года Франко стал самым молодым автором гола в истории "Ривер Плейт".

Аргентинский вундеркинд недавно продлил контракт с клубом до 2026 года. В его контракте также прописана клаусула в размере 45 миллионов долларов. "Милан" не готов платить эту сумму, но изучает возможность подписать Мастантуоно и оставить его в "Ривер Плейт" до 2026 года, потенциально снизив стоимость трансфера.

17-летний Франко Мастантуоно уже успел выйти на поле в 32 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах, забив три гола и отдав две голевые передачи.

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Милан Ривер Плейт
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Источник:
FootItalia.com (https://www.footitalia.com/ac-milan-set-sights-on-river-plates-rising-star-franco-mastantuono/)
Опубликовал: Андрей Журба
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