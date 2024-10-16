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Опорник Наполи пропустит несколько матчей из-за травмы

Италия

Лоботка получил повреждение в матче Лиги наций

Опорник Наполи пропустит несколько матчей из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Станислав Лоботка, опорный полузащитник "Наполи", получил растяжение полусухожилия I степени левого бедра.

Несмотря на то, что повреждение не столь серьезное, как изначально ожидалось, футболист точно пропустит ближайший матч Серии А против "Эмполи". И его участие в поединке против "Лечче" также остается под вопросом.

Добавим, что Станислав получил травму во время матча за сборную Словакии в рамках Лиги наций.

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Наполи Станислав Лоботка
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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