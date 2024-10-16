Опорник Наполи пропустит несколько матчей из-за травмы

Станислав Лоботка, опорный полузащитник "Наполи", получил растяжение полусухожилия I степени левого бедра.

Несмотря на то, что повреждение не столь серьезное, как изначально ожидалось, футболист точно пропустит ближайший матч Серии А против "Эмполи". И его участие в поединке против "Лечче" также остается под вопросом.

Добавим, что Станислав получил травму во время матча за сборную Словакии в рамках Лиги наций.