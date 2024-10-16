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Погба: Я готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Ювентусе
Француз хотел бы остаться в туринском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Поль Погба, который сейчас отбывает дисквалификацию из-за допинга, выразил желание остаться в туринском "Ювентусе".
"Я думаю лишь о том, чтобы тренироваться и играть за "Ювентус". Я готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в своем клубе.
Говорить должен не я, а моя игра, и Тьяго Мотта будет решать", - сказал игрок.
Напомним, что срок дисквалификации Погба сокращен, так что футболист сможет сыграть в официальном матче уже в марте 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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