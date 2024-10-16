Погба: Я готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Ювентусе

Полузащитник Поль Погба, который сейчас отбывает дисквалификацию из-за допинга, выразил желание остаться в туринском "Ювентусе".

"Я думаю лишь о том, чтобы тренироваться и играть за "Ювентус". Я готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в своем клубе.

Говорить должен не я, а моя игра, и Тьяго Мотта будет решать", - сказал игрок.