Погба о дисквалификации за допинг: Я не мошенник

Национальный антидопинговый трибунал Италии (Nado) отстранил Поля Погба в феврале после того, как допинг-тест выявил в его организме повышенный уровень тестостерона - гормона, повышающего выносливость. Четырехлетняя дисквалификация француза была сокращена до 18 месяцев в начале этого месяца после того, как Спортивный арбитражный суд признал, что употребление им запрещенного вещества "не было преднамеренным".

"Это не я, я не мошенник. Я человек, который любит свой спорт, я люблю игру и я никогда, никогда не обманывал бы. Мне нравится выигрывать честно. Я плохой лузер, но я не мошенник. Я беру на себя определенную ответственность, потому что я принял добавку. Я не проверил трижды, скажем так, даже если это было сделано профессионалом. Если я должен быть наказан, я не против, но это не должно быть четыре года. [Сейчас] Я просто хотел бы быть на поле, на любом поле. Сначала с "Ювентусом". Я хочу быть на тренировке с товарищами по команде, трудно быть одному, играя в пас в стенку. Мой главный фокус - вернуться к тренировкам, быть в форме и выходить на поле, делая то, что я люблю", - рассказал Поль Погба в интервью Sky Sports.

Напомним, что французский полузащитник присоединился к "Ювентусу" в июле 2022 года после того, как закончился его контракт с "Манчестер Юнайтед". После возвращения в Турин он сыграл лишь 12 раз во всех турнирах, причем травмы ограничили его игровое время в 2022-23 годах, а в прошлом сезоне он сыграл лишь дважды, прежде чем у него взяли положительный тест на допинг. Погба остается на контракте с "Ювентусом", его соглашение истекает летом 2026 года. Сама же дисквалификация футболиста продлится до 10 марта 2025 года.