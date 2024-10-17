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Ювентус следит за молодым форвардом Ренна
Об этом сообщает Tuttosport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арно Калимуэндо является важным игроком "Ренна" с тех пор как он присоединился к ним пару лет назад. 22-летний футболист провел прошлую кампанию достаточно результативно (15 голов и 5 ассистов), а также всегда вызывается в ряды молодежной сборной Франции, где также демонстрирует отличную игру.
По информации итальянского издания, скауты "Ювентуса" следили за выступлениями форварда "Ренна" в поединке молодежки "синих" против сверстников из Австрии, где футболист отметился забитым мячом. Тьяго Мотта пытается найти замену своему нападающему Душану Влаховичу на зимнее трансферное окно и Арно Калимуэндо является одним из тех, кто может присоединиться к "старой синьоре". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Арно Калимуэндо провел 6 матчей и отметился 3 голами.
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