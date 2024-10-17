  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Полузащитник Интера из-за повреждения может пропустить матч с командой Артема Довбика
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Интера из-за повреждения может пропустить матч с командой Артема Довбика

Италия

В ближайшие дни игрок пройдет медицинские тесты

Полузащитник Интера из-за повреждения может пропустить матч с командой Артема Довбика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

При отсутствии в старте Роберта Левандовского, Петр Зелиньский вышел на поле с капитанской повязкой во вторник вечером в матче сборной Польши против Хорватии. Полузащитник прекрасно начал встречу, поразив ворота соперника уже на пятой минуте. Однако из-за травмы он не смог доиграть поединок. Во втором тайме он был вынужден попросить о замене, а Михал Пробеж на послематчевой пресс-конференции заверил, что травма не является серьезной.

Впрочем, по сообщению La Gazzetta dello Sport, игрок "Интера" рискует пропустить поединок своей команды против "Ромы". В ближайшие дни игрок пройдет медицинские тесты, чтобы проверить степень повреждения поляка. Итальянское издание считает, что в случае хороших результатов обследования, Петр Зелиньский может оказаться на скамейке запасных команды.

Добавим, что матч "Рома" - "Интер" состоится 20 октября в 21:45 на римском "Стадио Олимпико".

По теме
yellow-arrow
Арсенал следит за талантливым 23-летним плеймейкером из Серии А
yellow-arrow
Ювентус следит за молодым форвардом Ренна
yellow-arrow
Погба о дисквалификации за допинг: Я не мошенник
Интер (Милан) Петр Зелиньский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости