Полузащитник Интера из-за повреждения может пропустить матч с командой Артема Довбика

При отсутствии в старте Роберта Левандовского, Петр Зелиньский вышел на поле с капитанской повязкой во вторник вечером в матче сборной Польши против Хорватии. Полузащитник прекрасно начал встречу, поразив ворота соперника уже на пятой минуте. Однако из-за травмы он не смог доиграть поединок. Во втором тайме он был вынужден попросить о замене, а Михал Пробеж на послематчевой пресс-конференции заверил, что травма не является серьезной.

Впрочем, по сообщению La Gazzetta dello Sport, игрок "Интера" рискует пропустить поединок своей команды против "Ромы". В ближайшие дни игрок пройдет медицинские тесты, чтобы проверить степень повреждения поляка. Итальянское издание считает, что в случае хороших результатов обследования, Петр Зелиньский может оказаться на скамейке запасных команды.

Добавим, что матч "Рома" - "Интер" состоится 20 октября в 21:45 на римском "Стадио Олимпико".