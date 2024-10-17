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Полузащитник Интера из-за повреждения может пропустить матч с командой Артема Довбика
В ближайшие дни игрок пройдет медицинские тесты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
При отсутствии в старте Роберта Левандовского, Петр Зелиньский вышел на поле с капитанской повязкой во вторник вечером в матче сборной Польши против Хорватии. Полузащитник прекрасно начал встречу, поразив ворота соперника уже на пятой минуте. Однако из-за травмы он не смог доиграть поединок. Во втором тайме он был вынужден попросить о замене, а Михал Пробеж на послематчевой пресс-конференции заверил, что травма не является серьезной.
Впрочем, по сообщению La Gazzetta dello Sport, игрок "Интера" рискует пропустить поединок своей команды против "Ромы". В ближайшие дни игрок пройдет медицинские тесты, чтобы проверить степень повреждения поляка. Итальянское издание считает, что в случае хороших результатов обследования, Петр Зелиньский может оказаться на скамейке запасных команды.
Добавим, что матч "Рома" - "Интер" состоится 20 октября в 21:45 на римском "Стадио Олимпико".
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