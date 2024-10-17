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Интер намерен продлить контракт с Янном Зоммером
Вратарь останется в команде еще на один год
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" планирует продлить контракт с голкипером Янном Зоммером еще на один год. Клуб готов активировать опцию продления, прописанную в действующем соглашении с игроком.
Вратарь миланского "Интера" и сборной Швейцарии присоединился к "нерадзури" летом 2023 года из мюнхенской "Баварии". Его контракт истекает в июне следующего года. Ожидается, что в ближайшее время голкипер официально продлит контракт с клубом.
Зоммер быстро зарекомендовал себя как ключевой игрок "Интера" с момента своего прибытия, став первым номером команды Симоне Индзаги. Зоммер провел 52 матча в составе действующих чемпионов Италии, сохранив собственные ворота сухими в 29 поединках.
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