Интер и Ювентус будут бороться за восходящую звезду итальянского футбола

Скауты миланского "Интера" уже начали определять потенциальные цели на трансферном рынке. После успешного подписания Пйотра Зелинского "нерадзури" сосредотачиваются на трансферах игроков с перспективой на будущее.

Одним из игроков, который привлек внимание скаутов "Интера", является 21-летний центральный защитник Николо Бертола, играющий в Серии Б за "Специю". Контракт молодого защитника истекает в июне 2025 года, что делает его потенциальный переход еще более привлекательным с экономической точки зрения. Однако "Интер" сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны "Ювентуса" за подписание защитника.

Защитник дебютировал в Серии А за "Специю", когда командой руководил нынешний тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта. В этом сезоне Бертола провел 8 матчей в Серии Б, отметившись двумя забитыми голами.