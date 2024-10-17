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Бывший защитник Аталанты: Гасперини удается привнести в игру то, о чем с другими тренерами и не думаешь

Италия
Бывший защитник Аталанты: Гасперини удается привнести в игру то, о чем с другими тренерами и не думаешь

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Андреа Конти рассказал о своих впечатлениях от сотрудничества с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

"Гасперини феноменален. Определенно лучший тренер из всех, что у меня были. Ему удается привнести в игру то, о чем с другими (наставниками - прим.) и не думаешь. Возможно, придя из молодежных команд, он больше привык работать с молодыми людьми.

За него говорят результаты. Каждый год от него уходят важные игроки, но он всегда добивается отличных результатов. Его формула такова: много работы и вера в то, что ты делаешь", - цитирует Конти журналист Джанлука ди Марцио.

Отметим, что Конте поработал с Гасперини в "Аталанте" в сезоне 2016/17. После этого Андреа выступал за "Милан", "Парму" и "Сампдорию". На данный момент 30-летний футболист находится в статусе свободного агента.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Андреа Конти
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Источник:
Gianluca di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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