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Ювентус в ярости: Погба дал интервью без согласия клуба
Будущее игрока в команде неизвестно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба, которому недавно сократили дисквалификацию, дал интервью для La Gazzetta dello Sport и Sky Sports без согласия клуба.
Руководство туринской команды разочаровано поведением игрока и все-таки рассматривает вариант расторжения контракта несмотря на желание игрока остаться в "Юве".
Напомним, что Погба отбывает дисквалификацию из-за допинга. Футболист сможет сыграть в официальном матче уже в марте 2025 года.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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