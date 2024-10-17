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Ювентус в ярости: Погба дал интервью без согласия клуба

Италия

Будущее игрока в команде неизвестно

Ювентус в ярости: Погба дал интервью без согласия клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба, которому недавно сократили дисквалификацию, дал интервью для La Gazzetta dello Sport и Sky Sports без согласия клуба.

Руководство туринской команды разочаровано поведением игрока и все-таки рассматривает вариант расторжения контракта несмотря на желание игрока остаться в "Юве".

Напомним, что Погба отбывает дисквалификацию из-за допинга. Футболист сможет сыграть в официальном матче уже в марте 2025 года.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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