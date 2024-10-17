Ювентус нашел нового спонсора: на футболках бьянконери появится еще один логотип

"Ювентус" объявил о подписании нового спонсорского соглашения. Начиная с матча Серии А против "Лацио", который состоится 19 октября, на футболках туринцев появится логотип компании Azimut.

Azimut, международная финансовая группа, работающая в сфере управления активами, стала официальным спонсором формы "бьянконери". Логотип будет украшать левый рукав игровой футболки "Юве".

Кроме того, лого компании будет представлено на светодиодных табло во время домашнего матча команды.