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Ювентус нашел нового спонсора: на футболках бьянконери появится еще один логотип

Италия
Обновлено

Azimut

Ювентус нашел нового спонсора: на футболках бьянконери появится еще один логотип

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" объявил о подписании нового спонсорского соглашения. Начиная с матча Серии А против "Лацио", который состоится 19 октября, на футболках туринцев появится логотип компании Azimut.

Azimut, международная финансовая группа, работающая в сфере управления активами, стала официальным спонсором формы "бьянконери". Логотип будет украшать левый рукав игровой футболки "Юве".

Кроме того, лого компании будет представлено на светодиодных табло во время домашнего матча команды.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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