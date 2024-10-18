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Наполи ведет переговоры с ключевым игроком о продлении контракта

Италия

Соглашение между клубом и игроком почти достигнуто

Наполи ведет переговоры с ключевым игроком о продлении контракта

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известно, что "Наполи" ведет переговоры со своим 27-летним вратарем Алексом Меретом о продлении контракта. Стороны близки к достижению договоренности.

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Между клубом и представителями игрока продолжаются постоянные контакты. Вратарь сборной Италии просит 3-летний контракт, но клуб пока готов предложить 2-летнее соглашение с опцией продления на еще один год.

Ранее сообщалось об интересе к Алексу Мерету со стороны лондонского "Арсенала", поскольку действующее соглашение голкипера истекает в конце этого сезона.

В этом сезоне Алекс Мерет провел 5 матчей за "Наполи" в Серии А и один в Кубке Италии.

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Наполи Алекс Мерет
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Источник:
Matteo Moretto
Опубликовал: Андрей Журба
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