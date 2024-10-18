Наполи ведет переговоры с ключевым игроком о продлении контракта

Известно, что "Наполи" ведет переговоры со своим 27-летним вратарем Алексом Меретом о продлении контракта. Стороны близки к достижению договоренности.

Читайте также Опорник Наполи пропустит несколько матчей из-за травмы

Между клубом и представителями игрока продолжаются постоянные контакты. Вратарь сборной Италии просит 3-летний контракт, но клуб пока готов предложить 2-летнее соглашение с опцией продления на еще один год.

Ранее сообщалось об интересе к Алексу Мерету со стороны лондонского "Арсенала", поскольку действующее соглашение голкипера истекает в конце этого сезона.

В этом сезоне Алекс Мерет провел 5 матчей за "Наполи" в Серии А и один в Кубке Италии.