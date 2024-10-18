Хакан Чалханоглу признает контакты с ультрасом Интера и рискует получить спортивные санкции

Хакан Чалханоглу отправился в среду в штаб-квартиру полиции Милана, чтобы дать показания как лицо, не находящееся под следствием, а как свидетель. Подобным образом это сделали в последние дни Симоне Индзаги и Давиде Калабрия, капитан "Милана", который также имел контакты с лидерами "ультрас" болельщиков своей команды.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на локальные СМИ, турецкий полузащитник признался, что имел прямой контакт с Марко Фердико и Андреа Беллоко, известными лидерами "Curva Nord 69", связанными с калабрийской мафией. Фердико был одним из тех, кого арестовали 30 сентября вместе с 19 другими лицами, причастными к незаконной бизнес-схеме на стадионе "Джузеппе Меацца" и связям с мафией. Что касается Беллоко, то он был убит в начале сентября другим лидером "ультрас" "Интера". Чалханоглу отрицал, что встречался с ними за ужином или за обедом в непринужденной обстановке. Игрок также признал, что "Интер" рекомендовал ему не контактировать с вышеупомянутыми лидерами "ультрас".

Согласно Спортивному кодексу Итальянской федерации футбола (FIGC), и Калабрия, и Чалханоглу за контакты с "ультрас" теперь рискуют получить спортивную дисквалификацию на один или несколько матчей, а также финансовый штраф в размере 20 000 евро. На данный момент "Интер" и "Милан" не являются фигурантами расследования миланской прокуратуры как юридические лица.