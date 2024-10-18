Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Балотелли рассказал, что его клиент, вероятно, перейдет в клуб Малиновского
Балотелли близок к подписанию контракта с Дженоа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Марио Балотелли, вероятно, вернется в Серию А. По словам агента игрока Энцо Райолы, его клиент уже договорился с "Дженоа".
"Мне повезло, что я давно знаю президента клуба Альберто Зангрилло, и я знаю, что он большой поклонник Марио. Ему было бы приятно привести его в свою команду.
Теперь мы ждем официального решения "Дженоа". Мы знаем, что может им дать Марио, и он готов к этому. Мы надеемся, что мы сможем как можно скорее заключить эту сделку. Мы поймем, сможем ли закрыть сделку уже после игры с "Болоньей", - сказал агент.
Добавим, что последним клубом в карьере Марио был ФК "Адана Демирспор". По окончании сезона 2023/24 он стал свободным агентом.
Популярное сейчас
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка
- Альварес назвал свою команду мечты в боксе, в нее вошел украинец
- Барселона хочет подписать двух игроков Челси
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса