Агент Балотелли рассказал, что его клиент, вероятно, перейдет в клуб Малиновского

Форвард Марио Балотелли, вероятно, вернется в Серию А. По словам агента игрока Энцо Райолы, его клиент уже договорился с "Дженоа".

"Мне повезло, что я давно знаю президента клуба Альберто Зангрилло, и я знаю, что он большой поклонник Марио. Ему было бы приятно привести его в свою команду.

Теперь мы ждем официального решения "Дженоа". Мы знаем, что может им дать Марио, и он готов к этому. Мы надеемся, что мы сможем как можно скорее заключить эту сделку. Мы поймем, сможем ли закрыть сделку уже после игры с "Болоньей", - сказал агент.