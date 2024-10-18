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Агент Балотелли рассказал, что его клиент, вероятно, перейдет в клуб Малиновского

Италия

Балотелли близок к подписанию контракта с Дженоа

Агент Балотелли рассказал, что его клиент, вероятно, перейдет в клуб Малиновского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард Марио Балотелли, вероятно, вернется в Серию А. По словам агента игрока Энцо Райолы, его клиент уже договорился с "Дженоа".

"Мне повезло, что я давно знаю президента клуба Альберто Зангрилло, и я знаю, что он большой поклонник Марио. Ему было бы приятно привести его в свою команду.

Теперь мы ждем официального решения "Дженоа". Мы знаем, что может им дать Марио, и он готов к этому. Мы надеемся, что мы сможем как можно скорее заключить эту сделку. Мы поймем, сможем ли закрыть сделку уже после игры с "Болоньей", - сказал агент.

Добавим, что последним клубом в карьере Марио был ФК "Адана Демирспор". По окончании сезона 2023/24 он стал свободным агентом.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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