Судебная битва Роналду и Ювентуса продолжается: новое слушание состоится в марте

Легендарный футболист Криштиану Роналду продолжает судебную тяжбу со своим бывшим клубом - "Ювентусом".

Как сообщает La Repubblica, первое слушание апелляции туринской команды назначено на март 2025 года.

Напомним, в апреле этого года арбитражный суд постановил, что "Ювентус" обязан выплатить Роналду около 9,8 млн евро компенсации за невыплаченную заработную плату во время пандемии COVID-19.