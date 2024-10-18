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Судебная битва Роналду и Ювентуса продолжается: новое слушание состоится в марте
Конфликт еще не решен
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Криштиану Роналду продолжает судебную тяжбу со своим бывшим клубом - "Ювентусом".
Как сообщает La Repubblica, первое слушание апелляции туринской команды назначено на март 2025 года.
Напомним, в апреле этого года арбитражный суд постановил, что "Ювентус" обязан выплатить Роналду около 9,8 млн евро компенсации за невыплаченную заработную плату во время пандемии COVID-19.
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Источник:La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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