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Дженоа решит после следующего матча: агент Марио Балотелли рассказал о будущем нападающего

Италия
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Дженоа решит после следующего матча: агент Марио Балотелли рассказал о будущем нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент итальянского нападающего Марио Балотелли Энцо Райола прокомментировал переговоры с клубом Серии А "Дженоа":

“Мы ведем переговоры с “Дженоа”. Президент Цангрильо ценит и любит его многие годы. Ждем окончательного решения “Дженоа”. После игры с “Болоньей” мы узнаем об их выборе”, – сказал агент.

"Дженоа" и "Болонья" сыграют сегодня, 18 октября, в 16:00. Генуэзцы идут на 18 месте в турнирной таблице – в зоне вылета.

С 1 июля этого года Балотелли находится без клуба. Последним его местом работы была Турция – там он выступал за “Адана Демиспор”.

В Италии Марио ранее играл в составах "Интера", "Милана", "Брешии" и "Монцы".

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Марио Балотелли Дженоа (Генуя)
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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