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Дженоа решит после следующего матча: агент Марио Балотелли рассказал о будущем нападающего
Поединок – сегодня
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент итальянского нападающего Марио Балотелли Энцо Райола прокомментировал переговоры с клубом Серии А "Дженоа":
“Мы ведем переговоры с “Дженоа”. Президент Цангрильо ценит и любит его многие годы. Ждем окончательного решения “Дженоа”. После игры с “Болоньей” мы узнаем об их выборе”, – сказал агент.
"Дженоа" и "Болонья" сыграют сегодня, 18 октября, в 16:00. Генуэзцы идут на 18 месте в турнирной таблице – в зоне вылета.
С 1 июля этого года Балотелли находится без клуба. Последним его местом работы была Турция – там он выступал за “Адана Демиспор”.
В Италии Марио ранее играл в составах "Интера", "Милана", "Брешии" и "Монцы".
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