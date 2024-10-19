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Амантино Мансини: Довбик уже доказал свой уровень
Сравнил Довбика с Маркусом Тюрамом
asroma.com
Бразильский экс-игрок "Ромы" Амантино Мансини сравнил украинского форварда Артема Довбика с форвардом "Интера" Маркусом Тюрамом.
"Это два очень хороших нападающих, которые хорошо чувствуют ворота и забивают. Тюрам играет в команде, которая имеет очень много преимуществ в атаке, а Довбик уже доказал свой уровень. Довбик должен много забивать, ведь является основным завершителем атак "Ромы", — сказал Мансини.
Напомним, завтра "Рома" сыграет против "Интера" в 21:45. За этот сезон Маркус Тюрам сыграл 7 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами, Довбик же в семи матчах отметился 3 голами и одной голевой передачей.
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