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"Гарантирую это болельщикам": Конте рассказал, за что взял ответственность перед фанами Наполи
Команда лидирует в турнирной таблице Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал, какую цель он имеет в команде.
“Я беру на себя ответственность и хочу гарантировать болельщикам, что мы сможем отстроить команду, возведя прочный фундамент. И это потом еще продлится долго”, – сказал Конте.
Также итальянец ответил на вопрос об уругвайце Матиасе Оливере, который возвращается из сборной с определенной задержкой.
"Каждый раз, когда он едет в Уругвай, ему приходится садиться на три самолета: мы знаем, когда он уезжает, но не знаем, когда он возвращается…", - добавил Антонио.
"Наполи" идет первым в Серии А. Следующий матч команда проведет завтра, 20 октября, против "Эмполи" в гостях.
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