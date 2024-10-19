"Гарантирую это болельщикам": Конте рассказал, за что взял ответственность перед фанами Наполи

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал, какую цель он имеет в команде.

“Я беру на себя ответственность и хочу гарантировать болельщикам, что мы сможем отстроить команду, возведя прочный фундамент. И это потом еще продлится долго”, – сказал Конте.

Также итальянец ответил на вопрос об уругвайце Матиасе Оливере, который возвращается из сборной с определенной задержкой.

"Каждый раз, когда он едет в Уругвай, ему приходится садиться на три самолета: мы знаем, когда он уезжает, но не знаем, когда он возвращается…", - добавил Антонио.

"Наполи" идет первым в Серии А. Следующий матч команда проведет завтра, 20 октября, против "Эмполи" в гостях.