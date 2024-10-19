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Варан получил должность в Комо после завершения карьеры

Италия
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Варан получил должность в Комо после завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершивший карьеру Рафаэль Варан стал новым членом совета директоров "Комо". Об этом сообщил Фабрицио Романо.


Рафаэль Варан назначен новым членом совета директоров Комо, все подписаны. Решение было подтверждено после его завершения карьеры, - сообщил Фабрицио Романо.

Клуб уточнил должность Варана. Экс-футболист станет руководителем отдела развития клуба.

Варан будет руководителем отдела развития клуба "Комо 1907", и Жюльеттой Болон, руководителем образовательной программы, для поддержки усилий клуба по развитию молодежи. Его участие принесет пользу не только игрокам, но и более широкому сообществу посредством образовательных инициатив. Интегрируя академическое, лидерское и профессиональное обучение в молодежные программы, Варан стремится помочь молодым спортсменам подготовиться к жизни за пределами футбола, - написали на страничке клуба в социальной сети X.

Французский игрок объявил о завершении карьеры 25 сентября. Футболист в начале сезона присоединился к "Комо" и отыграл 20 минут за клуб. Игрок получил травму и решил повесить бутсы на гвоздь.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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