Серия А. Дженоа не проигрывает еще одному участнику Еврокубков

Серия А. Восьмой тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Болонья" 2:2

Голы: Пинамонти 73, 85 - Орсолини 37, Одгар 56

"Дженоа" начала восьмой тур в зоне вылета. После трех поражений подряд, в том числе 1:5 от "Аталанты" в предыдущем туре. В целом в такой панике, что говорит о приглашении Марио Балотелли и Деле Алли. Альберто Джилардино, на которого чуть ли не молились в предыдущем сезоне, под угрозой отставки.

И все же даже в такой ситуации генуэзцы умудрялись в нынешнем сезоне дома не проигрывать участникам Еврокубков. 2:2 с "Интером", 1:1 с "Ромой". Теперь добыли 2:2 с "Болоньей". Причем все эти результаты добыты в концовке. Те - на 94-ой и 95-ой минутах, этот - даже рано, на 85-ой.

Удивляться такому результату вряд ли следует, ведь "Болонья" сегодня выдала уже шестую ничью в сезоне в лиге, седьмую во всех турнирах. Победила она в сезоне во всех турнирах лишь однажды, "Монцу", также из зоны вылета, голом на 80-ой минуте. Винченцо Итальяно до сих пор не может найти ключи к команде.

В предыдущем туре "Болонья" дома против новичка лиги играла в численном большинстве с 52-ой минуты, в целом в том матче владела мячом 70 процентов времени, но так и не смогла забить "Парме". Так стоит ли удивляться такому результату в нынешнем туре в гостях против "Дженоа"?

Типичный матч Итальяно. И Джилардино. Команда первого владеет мячом с большими процентами (62), но не способна создавать, даже не бьет по воротам достаточно (12 ударов). Команда второго глухо обороняется, но находит время для того, чтобы ужалить и добыть свой результат.

Сегодня "Болонья" хотя бы забивала. В третий раз в сезоне забила два мяча. Леали вначале еще и тащил четыре удара Орсолини и Моро. Пропустив пятый из-за рикошета. Хотя "Дженоа" боролась, Сабелли замкнул неточно, а Мартин во вратаря. Но плохо выбила угловой, и Одгар положил в угол с линии штрафной площадки.

В итоге гости подарили гол, когда Казале "махнул косой", Экатор отдал Пинамонти, а тот закрутил. И не отбились от навеса со штрафного Мартина. Пинамонти замкнул его головой четко.

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Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Парма" 1:1

Голы: Пас 45 - Бонни 20

Новички "Комо" и "Парма" уже выдавали хорошие результаты в этом сезоне. Первый победил в гостях "Аталанту", вторая дома - "Милан". Оба сыграли вничью с "Болоньей". Но этого не хватает для того, чтобы даже пробиться в Топ-10. Нужно чаще побеждать. В очном матче им также не удалось добыть три очка.

"Комо" любит владеть мячом, владел сегодня 60 процентов времени. Но создавал не больше соперника. Соперник и забил первым. Эрнани прострелил, Бонни спиной к воротам задержал соперника, подсек пяткой, и мяч так закатился в угол. Еще и штрафной Бернабе попал в перекладину.

В итоге хозяева заставили вратаря гостей Сузуки работать. И переиграли его. Нико Пас, дебютант сборной Аргентины, получил от Фадеры на грани офсайда и забил. И их команду еще раз выручил каркас ворот, от удара Михайлы издали.

"Болонья", "Комо" и "Парма" после этих результатов расположились на 13-15 местах, "Дженоа" вышла из зоны вылета на 17-ое.