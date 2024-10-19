Серия А. Милан - Удинезе 1:0. Арбитр взял, VAR дал

Серия А. Восьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Удинезе" 1:0

Гол: Чуквуэзе 13

"Милан": Маньян, Рояль, Павлович, Тиав, Ф. Терраччьяно, Рейндерс, Фофана, Чуквуэзе (Томори 88), Пулишич, Окафор (Муса 46), Мората (Абрахам 73, Лофтус-Чик 78)

"Удинезе": Окойе, Кабаселе, Бийол, Туре, Эхизибе (Х. Камара 61), Карлстрем (Бреннер 81), Ловрич (Пайеро 70), Саррага (Эккеленкамп 69), Земура, Браво (Дэвис 61), Лукка

Предупреждения: Ф. Терраччьяно 49, Маньян 89 - Бийол 43, Лукка 82, Х. Камара 89

Удаление: Рейндерс 29 (прямая красная)

Главный арбитр: Даниэле Киффи

"Милану" сейчас нужны любые победы. Выцарапанные, вдесятером, с помощью арбитра, ВАР - не важно. А еще лучше, если они без пропущенных мячей. На перерыв на матчи сборных "россонери" уходили с двумя поражениями подряд во всех турнирах, с худшим началом сезона в лиге за пять лет и худшим за девять лет во всех турнирах по очкам за матч, с вновь поднявшимся градусом напряжения, нервозности, шума.

И ладно бы просто поражения, но постоянные скандалы, постоянные ссоры, резонансные высказывания. Паулу Фонсека даже признает, что он далеко не всегда наслаждается тренерской работой. А по итогам матча против "Фиорентины", проигранного перед перерывом, говорил об отсутствии агрессии, бега, стараний. И о непослушании игроков вокруг исполнения пенальти. Таких там было два и оба не были забиты.

Фонсека в итоге наказал отобравших удар у главного пенальтиста Пулишича, отправив Томори и Абрахама на скамью запасных. Тео Эрнандес, не реализовавший первый пенальти, сам себя наказал, еще и удалившись с поля. Был наказан сегодня за плохую игру и Рафаэль Леау. Правда, португальский специалист заявлял, что дело не в наказаниях, а в ротации, тактике и форме игроков. Но все все поняли.

Получается, что сегодня кадровые решения сработали. Причем прежде всего - в линии обороны, не похожей на планировавшуюся перед началом сезона на сто процентов (еще и Габбия и Калабрия травмированы). Получается, что сработали и наказания. Ведь команда поборолась, выдержала вдесятером, даже не пропустила. Хотя если бы не два минимальных офсайда, она бы вообще проиграла.

А еще если бы не форма соперника. "Удинезе" завершил четвертый тур на первом месте в лиге, но с тех пор сильно ослабел. Был разгромлен жутко кризисной "Ромой", проиграл дома "Интеру", хотя боролся, еле-еле победил дома жутко кризисный "Лечче". Очередное его слабое выступление не особо удивило. После оваций начала сезона он возвращается на свой привычный уровень.



Первые полчаса "Милан" провел не блестяще, но уверенно, солидно. Держал мяч, ничего не позволял сопернику. Сам кое-что создал. Прорыв Окафора слева и удар с линии штрафной, удар головой Мораты из центра штрафной. Оба пошли прямо к вратарю. А вот красивая комбинация слева направо Окафор-Пулишич-Чуквуэзе завершилась точным ударом низом последнего (первым в сезоне). Хотя Окойе коснулся мяча.

На 29-ой минуте игра изменилась. Длинный пас отрезал оборону хозяев, Ловрич рвался к воротам, упал, и Даниэле Киффи посчитал, что Рейндерс зацепился за него сзади. Крайне сомнительный эпизод, больше похожий на симуляцию. Но ВАР не вмешался.

Начались атаки "Удинезе", с этого момента и до конца матч владевшего мячом 65 процентов времени. Но эффективности в них было мало. Кроме гола. Который был отменен из-за офсайда плеча Ловрича. Даже вначале не было понятно, коснулся ли он мяча. Во втором тайме также моментов было мало. Иногда в штрафной Маньяна пожарило, но в итоге он или защитники выбивали. Или же удары шли мимо.

Более того, хозяева могли забить, когда Пулишич повертелся в штрафной и пробил. Окойе вытащил, Абрахам добил прямо в него и получил травму.

В добавленное время гости все же забили. В бардаке в штрафной после серии ударов Кабаселе затолкал. Но ВАР позвал Киффи к монитору. Тот посмотрел и объявил офсайд. Эккеленкампа, размером в стопу. Еще и непонятно, зачем в такой ситуации его звали к монитору, ведь игрок участвовал в моменте.

Как бы то ни было, "Милан" побеждает в сложном матче неудобного соперника, которому в предыдущем сезоне на "Сан Сиро" проиграл. Впервые за 12 очных матчей везде и за десять дома не пропускает от него. Выдает "сухой" матч в лиге дома против всех в третий раз подряд. Уроки и наказания Фонсеки сработали, сплотили команду. Подняв ее на третье место, то есть обойдя "Удинезе", который ныне шестой.