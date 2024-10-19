Серия А. Ювентус - Лацио 1:0. Классика Юве

Серия А. Восьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио" 1:0

Гол: Хила 85 (автогол)

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона (Веа 54), Калулу, Гатти (Данило 72), Кабал, Локателли (Фаджоли 54), К. Тюрам (Аджич 72), Камбиазо, Дуглас Луис, Йилдиз, Влахович

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лука Пеллегрини 78), Гендузи (Весино 67), Ровелла, Исаксен (Педро 67), Диа (Патрик 27), Дзакканьи (Кастровилли 67), Кастельянос

Предупреждения: Локателли 45+1, Савона 50, Фаджоли 60, Дуглас Луис 90 - Весино 90+4, Педро 90+5

Удаление: А. Романьоли 24 (прямая красная)

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Мы привыкли видеть унылую игру "Ювентуса". Особенно - с Массимилиано Аллегри. Уже видели такую и с Тьяго Моттой, причем трижды 0:0. 1:1 дома против "Кальяри" перед перерывом на матчи сборных был немногим лучше. Немногим лучше был и отчетный матч. Но здесь включились другие классические ноты - удаление в составе соперников, автогол соперников и Fino Alla Fine - борьба "Юве" до конца.

"Лацио" как раз 0:0 в этом сезоне не играл. Во всех его матчах во всех турнирах забивались как минимум по три мяча, он сам и все его соперники играли в яркий футбол, много создавали, много и быстро атаковали. Он забивал в предыдущих 14-ти матчах лиги, выиграл предыдущие четыре во всех турнирах. Но "Ювентус" не пропускал в семи из восьми предыдущих в лиге и готов был "засушить" и теперь.

Он сумел "засушить" еще до удаления. В привычной манере короткой каденции Мотты - большие проценты владения мячом (61), но без опасных моментов и почти без ударов по воротам. На 24-ой минуте счет по ударам был 1:1. А тогда состоялся опасный и неожиданный прорыв защитника Калулу. Который Романьоли прервал подкатом сзади. Задев ногу, не мяч. Арбитр вначале не заметил, но ВАР позвал его.

Здесь должна была начаться постоянная осада ворот Проведеля. Проценты владения мячом "Юве" и вправду повысились и в целом за матч составили 69. Но его отрезки давления не были настолько уж опасные, а больше было длительного и унылого перекатывания мяча. Два очень опасных, но неточных удара головой (Гатти и Луиса), удар Влаховича в перекладину, сейв от его крученого удара - все.

И все же победный гол туринцы нашли. На 85-ой минуте. Прострел защитника Кабала слева Хила срезал в собственные ворота.

Впервые в истории "Ювентус" пропустил лишь однажды в восьми первых турах сезона в лиге. К тому же, он подтвердил классику матчей дома против "Лацио" - шестая победа в семи последних. Причем без Коопмейнерса, Нико Гонсалеса, МакКенни, Бремера, Консейсау. Перед матчами "Наполи" и "Интера" он на первом месте. И это при всех игровых проблемах. Значит, запас прочности и везения велик.

"Лацио"? Он остается с комплиментами за борьбу вдесятером на таком сложном выезде. Но и с тремя поражениями и лишь одной победой в четырех гостевых матчах в лиге в сезоне. С такими показателями он не удержится высоко в турнирной таблице. Ныне он пятый, но рискует опуститься ниже по итогам тура.