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Рома – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Увидим ли Артема Довбика против чемпионов?

Рома – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - AS Roma

Новина українською

Центральный матч 8-го тура итальянской Серии А пройдет в столице, где все еще команда Ивана Юрича попытается одержать свою первую победу с сентября. Прошлая игра стала разочарованием, когда римлянам не удалось обыграть "Монцу".

Смогут ли они хотя бы дать бой действующим чемпионам страны и выйдет ли на эту игру Артем Довбик? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

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Серия А. 8-й тур.

20 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Рома" — "Интер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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