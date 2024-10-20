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Рома – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Увидим ли Артема Довбика против чемпионов?
Фото - AS Roma
Центральный матч 8-го тура итальянской Серии А пройдет в столице, где все еще команда Ивана Юрича попытается одержать свою первую победу с сентября. Прошлая игра стала разочарованием, когда римлянам не удалось обыграть "Монцу".
Смогут ли они хотя бы дать бой действующим чемпионам страны и выйдет ли на эту игру Артем Довбик? Узнаем совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.
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Серия А. 8-й тур.
20 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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